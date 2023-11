Inginocchiati | chiedi scusa Poi botte e umiliazioni | orrore a Padova | le baby-bulle in azione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un racconto agghiacciante quello che arriva da, dove un gruppo diha picchiato e minacciato una loro coetanea fino a farla piangere. Nel video ripreso da alcune dellesi sente una di loro che dice: "". Poi parte uno schiaffo. E alla fine, visto che la vittima non si prostrava abbastanza, una del branco la prende per i capelli e la trascina più giù. Mentre la ragazza urla per il dolore. L'episodio, come riporta Il Gazzettino, è avvenuto in pieno centro, dietro al Duomo di. E leinsarebbero ragazzine della-bene. Il motivo di tutta questa cattiveria sarebbe un commento a una fotografia, un post lasciato sui social, uno ...