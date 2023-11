Infortunio Leao | si allungano i tempi di recupero? Le sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Brutte notizie per il Milan dopo l’di: idipotrebbero allungarsi e Pioli teme per l’attacco Brutte notizie per il Milan dopo l’di: idipotrebbero allungarsi e Pioli teme per l’attacco. Il portoghese starà probabilmente fuori per i prossimi 20 giorni, forse anche di più se prevarrà la prudenza. Praticamente impossibile averlo per la Fiorentina, difficile il rientro anche per il Borussia Dortmund. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.