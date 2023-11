Infernetto | incidente all’incrocio tra la Colombo e via Wolf Ferrari | coinvolta un’ambulanza

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ostia, 13 novembre 2023 –tra via Ermanno, via Pindaro e via Cristoforo. Il sinistro ha visto coinvolte un’auto e. Al momento, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbero non esserci feriti. Le effettive dinamiche dell’rimangono ancora da accertare. L’incrocio in questione è stato teatro, in precedenza, di numerosi incidenti. I Vigili urbani del gruppo X, intervenuti sul posto, hanno chiuso la carreggiata centrale dellain entrambi i sensi di marcia. Notizia in aggiornamento…