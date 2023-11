Indi Gregory è morta | la rabbia dei genitori | “Proviamo vergogna”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023). Dean, il papà della bambina di 8 mesi affetta da una grave patologia mitocondriale, a cui il 6 novembre il governo Meloni ha concesso la cittadinanza per consentirle di essere trasferita al Bambino Gesù di Roma lo ha detto a LaPresse. La piccola è affetta da aciduria combinata D,L-2-idrossiglutarica. “È una malattia mitocondriale rarissima, per la quale al momento non c’è una cura e con una limitata speranza di vita, anche con una terapia di supporto”, ha spiegato il genetista Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata. “Si tratta – ha spiegato Giuseppe Novelli – di una forma di encefalopatia grave con epilessia, della quale sono noti pochissimi casi”. È una malattia mitocondriale, nella quale cioè sono colpiti le centraline energetiche delle cellule, i mitocondri. L’appello ...