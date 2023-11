Indi Gregory è morta | il padre | “le hanno tolto la dignità”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) . Le dure parole delcontro la scelta di spegnere le macchine, la bambina inglese di 8 mesi affetta da una grave malattia genetica èdopo una lunga battaglia legale condotta dai genitori contro i giudici inglesi. La bambina aveva ottenuto la cittadinanza italiana perché l’Ospedale Bambino Gesù di Roma si era offerto di prestare cure palliative alla piccola, ma i giudici nell’ultimo appello della famigliadecretato lo spegnimento delle macchine che la tenevano in vita. Trasferita in una struttura per malati terminali, èla scorsa notte alle ore 1:45 ora inglese. Ildella bambina ha dichiarato: «Abbiamo il cuore a pezzi, siamo arrabbiati e ci vergogniamo. Il sistema sanitario e i tribunali...