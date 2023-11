Indi Gregory è morta | il padre | «Le hanno tolto la dignità | siamo affranti»

(Di lunedì 13 novembre 2023) «La mia vita è finita all’1.45» ha detto il papà della bimba inglese affetta da una patologia rara che aveva ottenuto la cittadinanza italiana. «Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo lela possibilità di vivere, ma leanche ladi morire nella sua casa»

è morta nelle prime ore di lunedì 13 novembre. I macchinari che la tenevano in vita sono stati staccati. La conferma a LaPresse da parte di Dean, il papà della bambina di 8 mesi ...

Indi Gregory è morta, il papà: "Siamo affranti e pieni di vergogna" TGCOM

Indi Gregory è morta. Il padre della picccola: "Affranti e pieni di vergogna" Il Tempo

Indi Gregory, termina nel peggiore dei modi la vicenda che ha visto come protagonista la piccola: arriva l’annuncio drammatico del padre Purtroppo non sono bastati gli appelli ed anche la totale ...«La mia vita è finita all’1.45» ha detto il papà della bimba inglese affetta da una patologia rara che aveva ottenuto la cittadinanza italiana. «Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo ...