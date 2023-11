Indi Gregory è morta I genitori | ' Arrabbiati e pieni di vergogna'

non ce l'ha fatta. La bimba inglese affetta da un male giudicato incurabile da medici e giustizia britannica, ...

Indi Gregory è morta, il padre Dean: «La mia vita è finita all’1.45. Le hanno tolto la dignità, siamo... Corriere della Sera

Indi Gregory è morta nella notte. Il padre: "Affranti e pieni di vergogna" Sky Tg24

Un dibattito, una questione pratica e morale eterna cui nessuno, è' in grado di offrire una risposta di valore assoluto ...crudeltà tenerla in vita" La grave e rara malattia della piccola Indi Gregory, morta nella notte di oggi a soli 8 mesi, "era diagnosticabile già in utero: con una ecografia si ha già il primo ...