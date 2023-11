Indi Gregory è morta Abbiamo staccato la spina all' essere umani

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 novembre 2023) "La vita diè finita all'01:45, io e Claire siamo arrabbiati, con il cuore spezzato e pieni di vergogna". Sono le parole di Dean padre di. "Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella casa di famiglia a cui apparteneva". Sono arrabiati, con il cuore spezzato, hanno visto la loro bimba spegnersi tra le braccia materne. E così lo Stato, i giudici e tutto il turbinio di illuminati a sostegno del fine vita hanno vinto ancora strappando la vita di. Mentre scriviamo, due genitori si disperano per aver perso la loro bambina. Ma dovremmo piangere anche noi. La morte diè una sconfitta che tutti noi italiani che ci eravamo messi in prima linea per salvarla. Non è servito a nulla. ...