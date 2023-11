Indi Gregory è morta

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 novembre 2023) . È successo stanotte come riporta LaPresse dopo averlo appreso dal padre della piccola bambina britannica naturalizzata italiana in un Consiglio dei ministri lampo voluto da Giorgia Meloni e dal suo governo. La bimba di 8 mesi, affetta da una grave malattia mitocondriale, doveva essere trasferita al Bambin Gesù di Roma che si era reso disponibile ad assisterla. Ma non c’è stato nulla da fare. I ricorsi della famiglia, sostenuta da legali italiani e da associazioni cattoliche ProLife, si sono scontrati contro i giudici delle corti del Regno Unito. La morte diI giudici britannici solo venerdì scorso avevano disposto lo stop ai trattamenti vitali e il trasferimento in un hospice. “Mia figlia è, la mia vita è finita all’1.45”, ha detto Dean. “Io e mia moglie Clare siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna”. La ...