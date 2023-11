Indi | fatto tutto il possibile | non è bastato Meloni e Salvini commossi L' accusa a Londra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) "Abbiamoquello che potevamo,il. Purtroppo non è. Buon viaggio piccola": è il commosso messaggio della premier italiana Giorgia, su X, una volta appresa la notizia della scomparsa diGregory, la neonata inglese di 8 mesi malata incurabile a cui i giudici hanno negato il trasporto in Italia e imposto il distacco dalle macchine che la tenevano in vita. Anche Matteo, leader della Lega e vicepremier, ha voluto mandare un pensiero alla bimba e ai suoi genitori: "La piccolaGregory non c'è più, una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Il governo italiano hail massimo, offrendosi di curarla nel nostro Paese, purtroppo senza ...