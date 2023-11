Indi è morta Vano l’appello dell’Italia Il padre | “Siamo arrabbiati e pieni di vergogna”

La morte diè una sconfitta che tutti noi italiani che ci eravamo messi in prima linea per salvarla. Non è servito a nulla. "Per il suo miglior interesse" i medici inglesi l'hanno condannata ...

Indi Gregory è morta, il papà: "Siamo pieni di vergogna" TGCOM

Morta la piccola Indi. Il papà: «Pieni di vergogna» Avvenire

La rabbia dei genitori della bimba di 8 mesi affetta da una grave patologia mitocondriale: "Servizio sanitario nazionale e tribunali le hanno tolto anche la… Leggi ...Il papà della bimba malata terminale: «Sono riusciti a prendere corpo e dignità, ma non potranno prendere la sua anima. Abbiamo il cuore spezzato» ...