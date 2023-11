Indi è morta dopo due giorni di agonia Il padre | La mia vita è finita all' 1 | 45

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 novembre 2023)Gregory èstanotte. La piccola che era stata staccata dai supportili che le permettevano di respirare per decisione dei giudici inglesi sii è spentaquasi duedi. Lo ha annunciato Dean Gregory, il papà della bambina di 8 mesi affetta da una grave patologia mitocondriale, a cui il 6 novembre il governo Meloni ha concesso la cittadinanza per consentirle di essere trasferita al Bambin Gesù di Roma. Nonostante la lunga battaglia legale intrapresa dai genitori venerdì le corti del Regno Unito avevano disposto per lo stop ai trattamentili e il trasferimento in un hospice. "Mia figlia è, la miaall'1:45", ha detto. il...