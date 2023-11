Incredibile | l' odio è inguaribile | Al Bano sconvolto | la foto tra le macerie a Gaza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ladi AlCarrisi, in arte Al, compare tra ledi una casa sventrata a. "Questo fatto ha dell'", commentail cantante di Cellino San Marco intervistato da Antonello Caporale sul Fatto quotidiano. Uno dei miti della musica leggera italiana, amatissimo oltre l'ex Cortina di ferro, in tutta l'Europa orientale e venerato coma una vera e propria rockstar anche nell'ex Unione sovietica, appare a sorpresa nel pieno del dramma umanitario della Striscia. "Mi angoscia il fatto che io sia nella cucina abbattuta di una povera famiglia". Quella, sottolinea l'80enne interprete di Nel sole e Felicità, "mi onora naturalmente. Dovete mettervi in testa che quelle che spregiativamente chiamate canzonette sono ...