In bicicletta sull’autostrada tra Lodi e Piacenza nella corsia di emergenza | ciclista ricercato dalla polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un uomo è stato avvistato percorrere un tratto di autostrada inpedalandodi. È successo intorno alle 13 di domenica 12 novembre in un tratto della A1 tra. Ilè stato segnalato alle autorità da diversi automobilisti, che lo hanno descritto come un uomo sui 40 anni con in spalla uno zainetto. La maggioranza delle segnalazioni posiziona l’uomo all’altezza di Guardamiglio, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione, a un certo punto ilsi è reso conto di avere attirato l’attenzione degli automobilisti e di essere stato filmato, quindi è scesobici e ha scavalcato il guard rail, scalando un terrapieno e spingendo la ...