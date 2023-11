In arrivo il metaverso delle Filippine

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Braccate dalle autorità di vigilanza e alle prese con dei grossi problemi di legittimità presso l’opinione pubblica occidentale, le piattaforme del settore fintech si trasferiscono nei paesi emergenti. È in questo quadro che si inserisce l’accordo siglato da DWorld e Impero, che prevede la creazione dele la digitalizzazione integrale di alcunelocalità turistiche più note. L’iniziativa è stata presentata in occasione del “Ready Marketing One”, un evento organizzato dalla Philippines Marketing Association. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

