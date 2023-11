Imperia | blitz antidroga | 27 arresti per la ' Ndrangheta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - L'operazione è ...

Gli uomini della Guardia di Finanz a del comando provinciale di, del Gico di Genova e dello Scico hanno arrestato 27 persone . L'accusa è traffico di stupefacenti e associazione a delinquere ...

Imperia: blitz antidroga, 27 arresti per l'Ndrangheta TGLA7

Maxi blitz contro la ‘Ndrangheta in Liguria: 26 arresti, portavano la droga in pullman da Reggio Cal ... StrettoWeb

Ci sono anche beni sequestrati a Marsala, Trapani e Misiliscemi nella maxi operazione antimafia di oggi, che ha smantellato una rete della 'ndrangheta in provincia di Imperia. Perquisizioni eseguite c ...sito web “www.sardegnareporter.it”, iscritta come piccolo imprenditore presso il Registro Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Sassari al numero R.E.A. SS-182211, e iscritta al ...