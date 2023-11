Ilary Blasi lascia Mediaset | chi arriva su Canale 5 al suo posto

Leggi su tvzap

(Di lunedì 13 novembre 2023) NEWS TV. Il panorama televisivo italiano si trova di fronte a un cambiamento significativo., nota per la conduzione de L’Isola dei Famosi, potrebbere il suo ruolo in, a seguito delle nuove direttive editoriali volute dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Questo cambio di rotta, che mira a ridurre il contenuto considerato “trash”, potrebbe aprire la strada a nuovi volti su5 e Italia 1. La situazione dirimane incerta, mentre emergono nomi di possibili sostituti e nuove figure in ascesa nel panorama televisivo italiano. Leggi anche: Melory, brutta disavventura per la sorella di: cosa è successo Leggi anche:torna ...