Il vecchio girotondo del nuovo Pd a Roma | e il ritorno di Rosy Bindi

(Di lunedì 13 novembre 2023) La manifestazione del Pd è stata la manifestazione del colpo d’occhio. Elogiato da Giuseppe Conte, ha dato morale al Nazareno. Questo cercavano, questo hanno trovato. Nella politica pop il colpo d’occhio vuol dire tanto, se non proprio tutto, il primato dell’immagine fa premio sul resto. Sui famosi contenuti, le leggendarie proposte. Bene così dunque per Elly Schlein, ha giocato e ha vinto e adesso è più forte. Perché il colpo d’occhio però non si tramuti in un trompe-l’oeil, in un inganno, serve la ciccia, altrimenti detta politica, quella cosa che, se è azzeccata, fa cambiare i rapporti forza. Da oggi il problema del Partito democratico è lo stesso di sempre, e che la piazza di sabato ha per qualche ora messo tra parentesi: quale tattica? Quale strategia? Fermiamoci un attimo sulla tattica, cioè sulla linea politica del breve-medio periodo per mettere in difficoltà il governo ...