Il sindaco-pediatra in missione in Africa | Esperienza unica

Leggi su agi

(Di lunedì 13 novembre 2023) AGI -di Sellia, piccolo centro della Presila catanzarese, per tre mandati; da qualche settimanadi Simeri Crichi, alle porte del capoluogo calabrese, dove i cittadini sono tornati a votare dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Per dieci anni consigliere ed assessore a Magisano, sempre in provincia di Catanzaro, e per tre legislature consigliere provinciale. Nato a Varese 47 anni fa, Davide Zicchinella,, ha una passione smisurata per la politica e l'amministrazione della cosa pubblica. "Va di pari passo con la mia professione - spiega - e la porto avanti con il massimo dell'impegno e della determinazione". In passato esponente del Pd, partito a cui oggi guarda con occhi critici, in passato è stato segretario provinciale della Sinistra giovanile. Alla guida del Comune di Simeri ...