Il sesso secondo le Boomers che sono ancora padrone del proprio corpo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 novembre 2023) La stagione dell’amore viene e va/I desideri non invecchiano quasi mai con l’età. Questo verso, da una canzone di Franco Battiato, potrebbe essere il mantra a proposito di sessualità delle ragazze diversamente giovani. Quelle che non amano essere definiteperché sull’Enciclopedia Treccani la parola ha un significato vagamente dispregiativo, un sinonimo di “vecchia” o, come dice Lidia Ravera, “scaduta”. Però questa generazione ne ha raggiunti di traguardi, ne ha piantate di bandierine. «Diciamo la verità, abbiamo fatto tutto, noi» dichiara orgogliosa Lella Costa, 71 anni, che ha appena portato al Teatro Carcano di Milano uno spettacolo incredibile su Giovanna d’Arco (Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l’allodola). «Michela Murgia è stata protagonista di una grandissima operazione quando parlava di famiglia queer, e il suo è stato un gran regalo alla società, ...