Il Pd in caduta libera | Conte crolla e c' è un colpo di reni nel centrodestra | sondaggione-Mentana

(Di lunedì 13 novembre 2023) La piazza del Pd non ha portato i frutti sperati. Nei sondaggi il partito di Elly Schlein continua scendere. Secondo i numeri delSwg diper il Tg La7, il Partito Democratico perde lo 0,3 per cento e sprofonda a quota 19,7 per cento, ben sotto la soglia minima del 20 per cento che avrà un peso decisivo alle Europee del giugno 2024. Fratelli d'Italia invece ha una leggera flessione dello 0,1 ma mantiene la testa della classifica con un 29,1 per cento. Problemi anche in casa Cinque Stelle. Le sfuriate e le valanghe di parole di Beppe Grillo in tv non portano consensi. Il Movimento perde lo 0,2 per cento e scende al 16,2 per cento. La Lega di Matteo Salvini è stabile sopra il 9 per cento e si attesta al 9,4 con una flessione dello 0,4 per cento. Sale invece Forza Italia che raggiunge il 6,7 per cento guadagnando lo 0,3 in sette ...