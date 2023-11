IL PAESE DEI JEANS IN AGOSTO NELLE SALe DAL 23 NOVEMBRE

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 13 novembre 2023) Esce in sala il 23, “Ildeiin”, opera prima di Simona Bosco Ruggeri. In quale location è stato girato “Ildeiin”? Il film è stato girato in provincia a sud dirno (nei paesi di Montesano sulla Marcellana, Atena Lucana, Sapri, Vibonati, Paestum e Trentinara). Cast Il cast comprende tra gli altri, Lina Siciliano (Nastro d’argento premio Biraghi come Giovane promessa e Globo d’oro come miglior attrice per Una femmina) Pasquale Risiti (Un weekend particolare), Rosalia Porcaro (Gli anni belli e Ammore e malavita), Ninni Bruschetta, Ludovica Coscione (Mare fuori e Non dirlo al mio capo), Mimma Lovoi, Valerio Santoro, Enzo Decaro e con la partecipazione straordinaria di Nunzia Schiano (Non c’è ...