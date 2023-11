Il Napoli sprofonda | ecco la reazione di Luciano Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 novembre 2023), ex allenatore del, osserva con sgomento la drammatica situazione in cui èto il suo ex club. La sconfitta per 1-0, con il gol di Kovalenko arrivato al 91?, è stata un colpo duro per i tifosi sempre più delusi da una prima parte di stagione deludente. A pagare il prezzo più alto sembra essere Rudi Garcia, colpevole perfetto agli occhi dei sostenitori partenopei. La sua gestione, contraddistinta da scelte discutibili come l’assenza di Kvaratskhelia nella formazione iniziale, ha contribuito a scombinare gli ingranaggi di quella che un tempo sembrava una perfetta macchina da scudetto. Il tecnico francese, con il suo accento snob, sembra aver perso il controllo della situazione, e i risultati negativi stanno minando la sua permanenza sulla panchina del. La mancanza ...