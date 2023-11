Il Movimento 5 stelle si spacca sulla performance di Grillo in tv

(Di lunedì 13 novembre 2023) AGI - Showman o politico? Garante delo 'distanziatore'? Certo è che nelle chat deli commenti, dopo ladi Beppeieri da Fabio Fazio, fino al tardo pomeriggio proprio non fioccano. Anzi, possiamo dire che il silenzio è pressochè totale, salvo qualche mezza battuta. A stoppare ogni critica è il leader Giuseppe Conte, che ha proseguito con le 'contro audizioni'manovra, affermando "ierisi è rivelato un grandissimo mattatore. Erano 10 anni che mancava, è stata una grande. L'ho visto in forma splendida e ha fatto fare un record di ascolti a Fazio. Quindi, da questo punto di vista chapeau". "Lui utilizza l'ironia e io uso l'autoironia. Direi che è stato assolutamente divertente", ha ...

Anche Giovanni Floris si sofferma sullo show di Beppe Grillo a Che Tempo Che Fa. Ospite di Fabio Fazio , il fondatore delsi è lasciato andare a una sorta di mea culpa: 'Sono d'accordissimo con chi mi dice che sono il peggiore. Di certo io ho peggiorato questo Paese', ha detto tra le altre cose. Eppure ...

Beppe Grillo a «Che tempo che fa»: «Io ho peggiorato l’Italia. Conte perfetto in politica, parlava e non si... Corriere della Sera

Conte sulle critiche di Beppe Grillo: È un mattatore, io sono autoironico e ho riso Fanpage.it

Roma, 13 novembre 2023 "Ieri Grillo si è rivelato un grandissimo mattatore. Mancava in TV da 10 anni, l'ho visto in forma splendida. Una grande performance. Un record di ascolti per Fazio. Posso dire ...Quello che non mi fa ridere è la manovra di questo Governo che fa piangere il Paese" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante le controaudizioni organizzate dal partito ...