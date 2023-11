Il monologo di Grillo da Fazio | “Non so più cosa fare | ditemelo voi” E il pubblico | “Il comico”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo dieci anni di assenza, Beppeè tornato in tv ospite di Fabioa Che tempo che fa, su Nove. E ha dato vita a una sorta di one man show, uno spettacolo simile a quelli che mette in scena in teatro, con il conduttore al suo fianco, di fatto relegato nel ruolo di una “spalla”, costretta però a intervenire con decisione quandoha iniziato ad attaccare frontalmente Giulia Bongiorno, avvocato difensore della ragazza che accusa il figlio Ciro nel processo per stupro. Per la maggior parte del tempo in piedi, rivolgendosi direttamente alha parlato della sua esperienza in politica, presentandola come un esperimento fallimentare. Ma, nella consueta ambiguità che ne connota le sortite, il comizio diè rimasto in bilico tra l’atto d’accusa a sé ...