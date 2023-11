Il mondo scopre la grappa italiana ed è boom dell’export | +32% in 3 anni Assodistil-Ice | convegno sul settore

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Le bevande spiritose made in Italy sono sempre più apprezzate all’estero. Con una presenza di ben 35 denominazioni, di cui 27 distillate, gli spirits a Indicazione Geografica prodotti nel Belpaese hanno, secondo le ultime stime della Commissione Europea, un valore pari a 151 milioni di euro. Nell’ottica di una maggiore internazionalizzazione ed apertura di nuovi mercati,, grazie alla continuativa collaborazione con Ice, ha organizzato l’evento “Distillati Made in Italy: Born to be Great” portando in Italia operatori delfood & Beverage provenienti da tutto il. “L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza dei distillati Made in Italy con l’obiettivo di aprire nuove opportunità di mercato. I Paesi esteri sono sempre molto attenti e interessati a conoscere ciò che viene prodotto con maestria dalle nostre ...