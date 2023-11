Il Mercato Coperto degli Agricoltori | Mercato della Terra di Slow Food | un hub dell' enogastronomia locale

(Di lunedì 13 novembre 2023) Al via una serie di eventi dove le aziende agricole deldi Montevarchi incontrano il mondoristorazione

Cinema Lilli,, Onaosi, ex case popolari di Ponte San Giovanni sono i luoghi sui quali i sindacati studenteschi sollecitano una prospettiva che coinvolga i giovani. Nicola Cardinali, ...

Il Mercato Coperto degli Agricoltori, Mercato della Terra di Slow ... LA NAZIONE

La Fondazione Pescarabruzzo si candida a gestire il mercato ... IlPescara

Al via una serie di eventi dove le aziende agricole del Mercato Coperto di Montevarchi incontrano il mondo della ristorazione ...Di seguito il programma. Contadini in piazza: ogni venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in Piazza Tasso. Mercato campagna amica: ogni sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 al Piazzale delle Cascine.