Il litigation funding avanza in Italia Ecco come affrontare anche le cause più onerose Uno studio di Deminor

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un’ industria che incresce in modo esponenziale e il cui potenziale di investimento attualmente si aggira intorno ai 185 milioni di euro e si stima raggiungerà i 325 milioni nel 2027. La fotografia del, l’attività d’investimento tramite cui un fondo specializzato, estraneo alla controversia, sostiene le spese legali per una parte in giudizio e ricevecompenso una quota delle somme incassate dalla parte solo in caso di esito favorevole (in ipotesi di soccombenza il fondo perde l’intero investimento e la parte non sostiene alcun costo) è scattata da, un fondo privato, una società internazionale fondata nel 1990 a Bruxelles, con un team di 43 professionisti con uffici in tutto il mondo (Milano, Londra, Amburgo, New York, Hong Kong, Madrid, Stoccolma e Lussemburgo). ...

... are forward - looking statements within the meaning of the Private SecuritiesReform ... - - (BUSINESS WIRE) - - Midwest Energy & Communications (MEC) announced that it was awardedto ...

Il litigation funding avanza in Italia. Ecco come affrontare anche le ... Il Denaro