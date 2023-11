Il leone di Ladispoli brilla fra le stelle

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pubblicato il 13 Novembre, 2023 Anche lerendono omaggio aldi, divenuto famoso per aver eluso la sorveglianza del circo in cui si trovava nel pomeriggio di sabato scorso e aver vagabondato per la città. Il Gruppo Astrofili di Palidoro, nel territorio romano di Fiumicino, ha deciso di dare il nome dia un ammasso diche trova posto proprio all’interno della costellazione del, annunciando l’iniziativa con un post su Facebook. L’agglomerato si trova all’interno del trapezio formato dagli astri principali ed è composto da centinaia di. È molto luminoso e facilmente osservabile anche con un binocolo, ma i dettagli possono essere ammirati meglio con un telescopio. Ilè una costellazione ...