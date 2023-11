Il grande ritorno di David Cameron | chi è il neo-ministro degli Esteri britannico | ex premier travolto dalla Brexit

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 novembre 2023) A volte ritornano. È il caso di, exche è stato nominatodall’attuale, Rishi Sunak. L’annuncio è arrivato da Downing Street dopo che Sunak ha convocato l’exnella giornata del rimpasto di governo. Il cambio dei ministri è dettatoscelta di destituire, dopo le polemiche per le sue critiche alla polizia e per le posizioni oltranziste sulla Palestina, la ministra dell’Interno Suella Braverman. Al suo posto ci sarà l’attuale capo della diplomazia britannica, James Cleverly. Chi è, dopo latorna al governo come...