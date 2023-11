(Di lunedì 13 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - "Non può ...

..."Confermiamo la proclamazione dello sciopero generale e le sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre" si legge in una nota dei sindacati che non condivide il 'richiamo' del...

Il Garante 'boccia' lo sciopero generale di Cgil e Uil ma loro confermano l'iniziativa TGLA7

Sciopero Cgil e Uil, il Garante boccia i sindacati: mancano i requisiti ... Il Tempo

Uilca: in Sicilia Chiusura filiali No, grazie Penultima tappa per “Chiusura filiali No, grazie.”, la campagna itinerante contro la desertificazione bancaria promossa da Uilca, il Sindacato Uil… Legg ...Soprattutto per la Cgil, che ne ha fatto una questione di principio, il verdetto del Garante è uno smacco La Commissione di garanzia boccia lo sciopero di venerdì 17 novembre. “Lo sciopero, così come ...