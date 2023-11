Il freddo inverno è un lontano ricordo | temperature mai viste a novembre

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un'Estate di San Martino pigra, ma bella, con il sole. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, fa la sua previsione all'Adnkronos: «Estate di San Martino in ritardo ma all'insegna del bel tempo come da tradizione. Un poco pigra, dato che arriva con due giorni di ritardo, doveva iniziare sabato invece arriva oggi e durerà fino a giovedì. Sarà prevalentemente bel tempo con qualche nuvola sparsa». «Ad essere pignoli in Valle d'Aosta continuerà a nevicare, sarà un po' nuvoloso in Liguria di Levante, in Toscana, ma non sono prepiogge, vento in Umbria e qualche nuvola in Calabria e Sicilia - spiega ancora Tedici -. Sostanzialmente però sarà bel tempo, niente piogge grosse, e lesaranno di sette, otto gradi superiori rispetto al normale periodo. In particolare nelle Marche, in Abruzzo e anche a Roma saremo oltre i 20 gradi, ...