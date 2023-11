Il Cordone di Fiori | Janette Lart sfida la violenza sulle donne con il suo podcast poetico

Leggi su influencertoday

(Di lunedì 13 novembre 2023) In occasione della Giornata per l’eliminazione dellapropone il“Ildi”, romanzo pubblicato un anno fa e presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino 2023 nell’edizione di maggio. Con fermezza e determinazione l’autrice si impegna con passione a diffondere una cultura critica verso la società patriarcale che tenta di limitare la carriera dellesulla base di stereotipi del passato e si oppone alle restrizioni della libertà delleche avvengono attraverso lae la paura. “Il perché, io,, abbia deciso di scrivere in merito a questa tematica è da ricercare nei dati di ...