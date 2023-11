Il Consiglio UE dà il via libera alla digitalizzazione della procedura dei visti

Come sottolinea in una nota Fernando Grande - Marlaska Gómez, ministro dell'Interno della Spagna (Paese che detiene la presidenza di turno deldell'UE) "la possibilità di richiedere un ...

Via libera del Consiglio alla digitalizzazione della procedura di ... Consilium.europa.eu

Primo Consiglio provinciale a Bolzano, al via le consultazioni. Entro il 17 novembre Giunta a Trento La Voce del NordEst

Liquidità in arrivo per le casse di Rap. Il Consiglio Comunale, con un voto lampo, ha dato il via libera alla delibera con la quale Sala Martorana ha ufficialmente riconosciuto circa 20 milioni di ..."La Laguna di Venezia non ha bisogno di sviluppo, massacrata com’è da progetti in via di realizzazione, ma di riequilibrio, di restauro...".