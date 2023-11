(Di lunedì 13 novembre 2023) Nel nostro ultimo viaggio a Tokyo (il primo per Gastronomika) abbiamo avuto modo di provare in maniera estensiva piatti, ricette, usanze, tecniche proprie della cucina. Un vero e proprio universo nel quale non basterebbe un mese di permanenza per poter cogliere appieno – da stranieri – tutte le sfumature. Ci siamo impegnati nel tentativo di gettare uno sguardo non solo su Tokyo ma anche su altre città minori e indubbiamente ci sono alcuni aspetti del, della convivialità, della tavola in senso ampio che ci sono sembrati ricorrenti e lampanti. L’abbondanza e la diversità di bento – i classici cofanetti pre-composti che racchiudono, pronti da mangiare, una serie variegata di specialità locali – sono bellissimi, geometricamente perfetti e con una qualità media particolarmente alta. Il Giappone è uno dei migliori Paesi al ...

Bush alla Casa Bianca, ma soprattutto dell'invasione dell'Iraq: insi urlavano slogan ... "La decisione di non far entrare acqua pulita,e carburante per i generatori dell'ospedale è un ...

Il cibo di strada migliore del mondo – e più a buon mercato – è giapponese Linkiesta.it

Foodstock, il festival del cibo da strada RomaToday

Arriva in scena struccata, con un paio di jeans neri e un camicione largo, nero anche quello. Insomma, quanto di meno sensuale ci sia in natura. Eppure, Valenti ...Uno giudice e l'altro, per una volta, concorrente. Alessandro Borghese e Joe Bastianich, volti noti dei food show televisivi, per una volta insieme, a Fieracavalli ( Verona) per il concorso "Sapori di ...