Il campione | Segui il tuo cuore o Rocky III? La tv del 13 novembre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 13su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone 4”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Inganni”: nella storica sartoria di Salita Vetriera viene trovato morto con un colpo di forbici il sarto Nunzio Coppola. Chi può essersi accanito con tanta brutalità sul corpo di un anziano tanto amato? Ancora una volta tocca ai Bastardi indagare per fare giustizia. Intanto, si stringe il cerchio delle indagini della Procura intorno a Lojacono: la squadra dei Bastardi è in pericolo quanto la vita di Marinella, la figlia dell’Ispettore. Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello”, condotto da Alfonso Signorini. In studio Cesara Buonamici. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Liberi tutti “, condotto da Bianca Guaccero. Un Comedy Show irriverente ispirato al mondo delle Escape ...