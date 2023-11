Il calendario delle prossime partite di Sinner alle ATP Finals | date | orari | sfide a Djokovic e Rune

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Archiviato positivamente il match d’esordio con una netta vittoria sul greco Stefanos Tsitsipas per 6-4 6-4, Jannikguarda avanti e si prepara ad affrontare nei prossimi giorni le duedecisive del Gruppo Verde nel round robinATPdi Torino 2023. Ricordiamo che i primi due classificati di ciascun girone avanzanosemifinali. Il padrone di casa azzurro tornerà in campo al Pala Alpitour martedì 14 novembre contro il numero 1 al mondo Novak, reduce dalla vittoria in battaglia per 6-3 al terzo set contro uno scatenato Holger. Lo scontro diretto per il primato del raggruppamento tra l’altoatesino ed il serbo verrà collocato quasi sicuramente nella sessione serale (quindi non primaore 21). Stesso discorso ...