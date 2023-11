Il calciatore di Serie A manda un messaggio a Spalletti | “Sogno la Nazionale”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ildiunvelato a Luciano: il suoè quello di poter tornare a vestire la maglia dell’Italia. Il weekend è terminato e laA chiude i battenti per due settimane: la dodicesima giornata di campionato è stata l’ultima prima della sosta per le Nazionali di metà novembre. Una sosta importantissima per l’Italia di Luciano, impegnata con Macedonia del Nord (venerdì 17 novembre) e Ucraina (lunedì 20 novembre). I ragazzi disi trovano al terzo posto a -3 dall’Ucraina nel Gruppo C, ma con una partita in meno: servono quattro punti (una vittoria e un pareggio) nelle prossime due gare per strappare il pass a Euro 2024. Anche in caso di sconfitta con la Macedonia del Nord, ...