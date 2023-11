Il cadavere di un uomo ritrovato in provincia di Latina; per gli inquirenti si tratta di omicidio

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pubblicato il 13 Novembre, 2023 Questa mattina, in Via Dormigliosa a Sermoneta, le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118 sono intervenuti per gestire una situazione tragica: il ritrovamento di una persona straniera, apparentemente di circa 30 anni, deceduta. Il luogo in cui è stato rinvenuto ilè stato immediatamente isolato dai militari della Stazione di Sermoneta e dalla Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia. Attualmente, sono in corso approfondite attività d’indagine condotte dai Carabinieri locali per fare luce sulla dinamica e le cause di questa tragedia. La comunità di Sermoneta è sconvolta da questo evento, e le autorità stanno lavorando per fornire risposte alle molte domande che questa dolorosa situazione ha generato.