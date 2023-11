Il Benfica ribalta il Derby con lo Sporting CP nel recupero!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Finisce 2-1CP (meglio noto comeLisbona). Gli euro-rivali dell’Inter riescono a sfruttare al massimo la superiorità numerica,ndo tutto nel recupero. RIBALTONE ? Al Da Luz va in scenaLisbona, ile scontro diretto al vertice del campionato. Le Aquile dominano il primo tempo colpendo una traversa con Rafa Silva e sfiorando più volte il gol con Joao Mario e Di Maria. Ma allo scadere dei primi 45? di gioco, è loa passare in vantaggio: duetto tra Edwards e Gyokeres, con quest’ultimo che chiude il triangolo calciando magnificamente in rete sulla destra! Nella ripresa, il match per gli ospiti però si complica un po’ con Inacio che si becca il rosso per somma di ammonizioni dopo appena sei ...