... si evidenzia che, a causa dell'attuale situazione economica, il budget dedicato alla bellezza si inevitabilmente. L''81% degli intervistaticerca di risparmiare spendendo meno di ...

«Il 71,5% italiani ha ridotto consumi energia e continua a farlo» L'Eco di Bergamo

Credito con il contagocce. Le prime cinque banche italiane hanno ... Milano Finanza

In Italia, al 31 dicembre 2021 ... 77,5% dei posti letto complessivi). L’offerta residenziale si riduce sensibilmente per le unità di servizio che svolgono soprattutto funzione di tipo ...In tre anni (2018-2021), in Europa, sono state commercializzate 46 molecole anticancro innovative. L’Italia ha garantito la disponibilità a 38 di questi nuovi farmaci, collocandosi al terzo ...