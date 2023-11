Il 17 novembre sciopero dei trasporti | le motivazioni del sindacato Cgil Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiil 17si fermeranno i lavoratori deiper manifestare contro scelte che rischiano di mettere in ginocchio tutto il Paese. Scioperiamo perché per iservono necessariamente risorse per rinnovare i contratti e garantire salari adeguati al costo della vita e riduzioni di orari e carichi di lavoro; necessitano interventi normativi che riducano la precarietà con l’applicazione e il rafforzamento delle norme sulla sicurezza sul lavoro visto le frequenti aggressioni, infortuni e morti sul lavoro; questo Governo ha cancellato il Piano nazionale deie della logistica, strumento che deve essere utilizzato per non lasciare mano libera alle aziende, vincolandole al rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici, alla ...