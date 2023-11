Idee per un weekend d’autunno all’aria aperta

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 novembre 2023) I tappeti di foglie dorate iniziano finalmente a tingere le strade, spogliando i rami dei loro abiti più belli. Il cielo si vela di grigio e le sciarpe di lana fanno capolino negli armadi, pronte a regalare i primi agognati abbracci. Sebbene il tepore del focolare domestico sia particolarmente affascinante in questo magico periodo dell'anno, l'autunno merita di essere celebrato, a stretto contatto con i suoi colori, i suoi odori e i suoi sapori. E quando si tratta di celebrare, la terra della Franciacorta arriva in soccorso, portando in omaggio vini prestigiosi e variegati paesaggi. La prima proposta per un fine settimana in Franciacorta è dedicata agli amanti delle passeggiate, e si snoda lungo un itinerario ad anello che si sviluppa a partire dal Santuario della Madonna di S. Stefano a Rovato.