I Simpson | James L Brooks smentisce | Homer continuerà a strangolare Bart

... sebbene Iavessero svelato nell'episodio 3 della stagione 35, McMansion & Wife il motivo ... Niente, niente, niente - ha dettoL. Brooks a People - Continuerà a essere strangolato se vuoi ...

I Simpson, James L. Brooks smentisce: "Homer continuerà a ... Movieplayer

I Simpson: il co-creatore dichiara che Homer continuerà a ... Lega Nerd

James L. Brooks, co-creatore de I Simpson, ha dichiarato che Homer continuerà a strangolare Bart nelle future stagioni.According to People, fans began to wonder if Homer had given up his strangling ways after he met a new neighbor named Thayer, played by Hank Azaria. Thayer noted in the episode th ...