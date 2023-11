I serial che evolvono ma non si concludono come Friends e Sex and the City riflettono lo stato d' animo di chi è cresciuto in una generazione di mezzo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 novembre 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). L’immagine di Matthew Perry, 54 anni, esanime nella Jacuzzi è un frammento che si è già incastrato nel nostro dolente paesaggio esistenziale. Chandler se ne va e con lui si chiude davvero, la serie delle serie, storia di sei amici newyorchesi, inquilini dello stesso palazzo e dello stesso Zeitgeist. Cominciata nel settembre 1994, in Italia solo nel ’97, ha mantenuto la promessa della sigla: «I’ll be there for you». Per dieci anni, il tempo di crescere, Chandler, Rachel & gli altri ci sono effettivamente stati per milioni di telespettatori globali (erano oltre 52 davanti alla puntata di chiusura, con la restituzione delle chiavi e i gemelli posizionati nel passeggino). Una compagnia assieme leggera e profonda – “Sono cose della vita”, cantava negli stessi anni Eros Ramazzotti, “umane ...