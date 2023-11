I bastardi di Pizzofalcone 4 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 novembre 2023) Questa sera, lunedì 13 novembre 2023, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda lae ultimade Idi4, lastagione della fiction con protagonista Alessandro Gassmann e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. In tutto sono previste quattro puntate. Eccola serie intv e in. In tv La serie tv, come detto, va in onda stasera, 13 novembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Previste in tutto quattro puntate. Quanto dura (durata) ognide Idi4? Ogni episodio ha una durata di circa 120 minuti. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,25. I ...