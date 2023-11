I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 4 | CHIUDE LA STAGIONE PIÙ DELUDENTE SIPARIO GIÙ PER SEMPRE?

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ultimo appuntamento con la quartade “Idi”, la serie tv con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, in onda lunedì 13 novembre alle 21.30 su Rai1. Unainiziata in modo a tratti surreale con una premiere tagliata con l’accetta (un montaggio da Razzie Awards) e situazioni al limite del grottesco. Se qualcuno rivede la primade “Idi” noterà l’involuzione di una serie partita in modo eccelso – un giallo dal sapore cinematografico – e proseguita in un costante calo di qualità (trame, regia, fotografia, montaggio…). Forse è il caso di fermarsi o, se si continuerà, di tornare ai fasti originali. IDI4: INGANNI Nella ...