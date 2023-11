Hunger Games | il regista della saga | Il talento di Jennifer Lawrence infastidiva alcuni attori

Rachel Zegler ammette che il suo personaggio in: La ballata dell'usignolo e del serpente , Lucy Gray Baird del Distretto 12, è simile e al tempo stesso diversa da Katniss Everdeen , protagonista della saga principale interpretata da ...

Rachel Zegler, in una recente conferenza stampa, ha riflettuto sul modo in cui Lucy Gray Baird si intreccia a Katniss Everdeen in Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente.