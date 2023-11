“Ho un tumore | ne parlo per sensibilizzare sulla ricerca e sulla prevenzione” | il messaggio di Tathiana Garbin | capitana azzurra del tennis

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Oggi, desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro“. Cosìha spiazzato il mondo dele dello sport. Ladella squadra di, dopo la finale di Billie Jean King Cup persa dall’Italia contro il Canada al termine di uno straordinario percorso, ha deciso di rendere pubblica la sua malattia in una dichiarazione attraverso il sito della Federazione. L’obiettivo del suoè chiaro: la volontà di “condividere questa esperienza personale con l’obiettivo diil pubblico e gli atleti sull’importanza della...

Ill'ha cambiato, lo ammette, approfondisce certe componenti, le tocca in modo esplicito in ... a mettere le mani avanti, è possibile che durante l'intervista quandodi certe cose che mi ...

“Ho un tumore, ne parlo per sensibilizzare sulla ricerca e sulla prevenzione”: il messaggio di… Il Fatto Quotidiano

Anna, il tumore, il diario sul web. «Non chiamatemi guerriera, la mia non è una lotta: io parlo di vita» L'Arena

Il tumore alla prostata è la neoplasia più diagnostica fra gli uomini: ne abbiamo parlato con due urologi, ossia il dottor Di Pierro e la dott.ssa Cucchiarale Novembre è il mese della prevenzione ...In Europa solo il 37% degli Stati stanzia fondi per il supporto psicologico in oncologia: ecco il legame tra tumore e salute mentale in Italia e negli altri Paesi ...