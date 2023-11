Ho rischiato la vita per la setticemia Il racconto choc di Nina Moric

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ospite di Verissimoha raccontato il calvario vissuto in estate, quando le è stato asportato un seno a causa di una grave infezione

Nina Moric: "Ho rischiato la vita e ora sono senza seno" Trash Italiano

Nina Moric: "Ho rischiato la vita per una setticemia" Mediaset Infinity

Verissimo, Nina Moric svela di essere stata operata d’urgenza: “Ho rischiato la vita per una setticemia” La modella croata ha poi parlato del rapporto ritrovato con il figlio… Leggi ...Parte oggi il piano di sicurezza relativo alla Garisenda, elaborato dalla Protezione Civile, per far fronte a qualsiasi evenienza, dopo l'allarme lanciato dai sensori su una possibile torsione della ...